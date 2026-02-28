＜HSBC女子世界選手権3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞後半にパーを並べて迎えた最終18番。古江彩佳は右から5ヤードに切られたピンのさらに右を狙った。「真っすぐ、ちょっと右めにいけば上りに止まってくれるかなと思って。左に逃げず、頑張りました」。残り157ヤードから7番アイアンで放たれた球はイメージ通りのラインを描き、傾斜を使ってピン奥5メートルへ。バーディで締めくくった。〈連