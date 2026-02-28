◇練習試合 巨人4-2サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉プロ野球・巨人は28日に韓国のサムスンと練習試合を実施。試合は9回表裏まで行ったあと、10回と11回を表のサムスンの攻撃のみ行いました。巨人は戸郷翔征投手が先発し、初回1イニングを投げて無失点。2回から2番手の山粼伊織投手が4回まで投げ、先制点を許しますが1失点で抑えます。攻撃陣は2人の新戦力が躍動。5回に2025年ドラフト4位ルーキーの皆川岳飛選手がヒット