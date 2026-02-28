新潟市の水族館・マリンピア日本海に去年やってきたアメリカビーバー2頭の命名式が行われました。28日に名付けられたのは去年、茨城県の動物園で生まれ、12月にマリンピア日本海にやってきたアメリカビーバーの姉妹「ユキ」と「ツバキ」です。愛称は1500通あまりの応募の中から選ばれました。【名付け親（埼玉から） 佐藤里実さん】「新潟の雪の中にきれいに咲くユキツバキのように、強くたくましく元気に