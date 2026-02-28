千葉・成田市で28日昼ごろに解体作業中の納屋が崩れる事故があり、下敷きになった男性が死亡しました。正午過ぎ、成田市小泉の住宅の敷地内にある木造平屋建ての納屋が崩れ、住人の男性（80代くらい）が下敷きになっているのを男性の妻が見つけました。男性は間もなく救助されましたが、胸をけがして意識不明のまま病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。男性は1人で納屋の解体作業を行っていたということで、警察が詳しい事