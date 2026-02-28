（CNN）イランの精鋭「イスラム革命防衛隊（IRGC）」傘下のヌール・ニュースは、イスラエルに向けて「数十発」の弾道ミサイルが発射されたと報じた。別の国営通信社メフル通信は、ミサイルは「パレスチナ全域」を標的としていると報じた。これはイスラエルのことを指している。イランの英語国営通信社プレスTVは、「現在イランから30発から75発」のミサイルが発射されていると報じた。