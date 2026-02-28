「TRF」のDJKOOが27日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。グループの結成秘話を明かした。この日は共演者と共に、自身や小室哲哉が通う昭和・平成J-POPの名曲が楽しめる新感覚ダイニングバーを訪問。人気絶頂期のTRFも流れた。KOOはグループについて「元々は4人だった。DJはいなかったんです最初」と切り出し、「SAMとETSUちゃんとCHIHARUちゃんは、小室さんから一緒のグループやらないか