元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ写真集の先行カットを投稿した。「お知らせ」と題し、「4月2日に#上西怜コスプレ写真集の発売が決定しました」と報告。デコルテをを大胆に露出した黄色のノンショルダーワンピースドレス、黒のバニーガール、ピンク髪の女子高生など、3種のカットを披露した。「バニー、チャイナ、ギャル、レモネードいろんなコスプレしましたハートぜひ、た