道ですれ違った美女が自分にだけ声をかけてきたが、その正体を思い出せない。果たしてその真相は――3月1日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「波平の泣きどころ」など3本を放送する。「波平の泣きどころ」○「波平の泣きどころ」波平とカツオが道を歩いていると、向こうからモデルのような美女が来て、波平に挨拶する。慌てて挨拶を返した波平だが、誰だか分からない。カツオは「知らない人が挨拶するわ