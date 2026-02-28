●「汁も砦もおんなじじゃ!」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、22日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第7話「決死の築城作戦」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第7話より(C)NHK○「うん、いける! いけるぞ小一郎!」最も注目されたのは20時15分で、注目度73.1％。小一郎(仲野太賀)が墨俣に一夜で城を築く方法を思いついたシーン