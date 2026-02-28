【モデルプレス＝2026/02/28】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第8話が、27日に配信された。ラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】イケメン俳優、美人女優と大胆ベッドシーン◆古屋呂敏×つじかりん「教えてください、藤縞さん！」電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー