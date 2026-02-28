【モデルプレス＝2026/02/28】城島茂と三宅健が、3月1日放送のテレビ朝日系『リーダーズサーチ！街でウワサの匠さん』（あさ10時〜※関東ローカル）で、9年ぶりに共演する。【写真】人気アイドル2人が9年ぶり共演◆城島茂＆三宅健、9年ぶり共演日本の卓越した匠の技を持つスゴイ人＝“街でウワサの匠さん”にリーダーこと城島がゲストとともに会いに行き、その優れた技術や魅力に迫る同番組。今回は三宅がゲストとして登場する。「