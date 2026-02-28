元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドさん（31）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。美貌際立つオフショットを披露した。「最近のこと」アイナさんは、「最近のこと」といい、笑顔ショットや抜群のスタイルが際立つミニ丈コーデなど10枚の写真を投稿。「とある撮影でずっといきたかった国へ」とつづり、「知らないことも沢山学び、色々感じてきたのでお楽しみにしていて欲しいです」と語っていた。インスタグラ