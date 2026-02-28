無免許運転の車が起こした交通事故で娘を奪われた男性が28日、岡山市で講演しました。岡山北西ロータリークラブの創立35周年記念事業として企画された講演会です。 登壇したのは、小谷真樹さん（43）です。2012年、京都府亀岡市で集団登校中の児童らの列に無免許運転の車が突っ込み10人が死傷。当時７歳の次女、真緒さんを亡くしました。 小谷真樹さん「ほんの２時間ほど前に、行ってきますと言って、振り向い