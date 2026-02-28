【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#280「理想の芝居とは…」 高橋一生が“一役入魂”の思いを語る（2017年）高橋一生さん◇◇◇NHKの朝ドラ「わろてんか」（2017年度後期）の漫才指導で参加した際、高橋さんのやさしさに驚きました。楽屋のロビーでお茶を飲んでいると、高橋さんの方から近づいてきて、正面に座り、「本多先生は落語はお書きになるんですか？」「3本だけですが」「落語お好きですか？」「好きです