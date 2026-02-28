◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２８日・バンテリンドーム）両チームのスタメンが発表された。侍ジャパンは２２、２３日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）から４戦連続でトップバッターに近藤を据えるなど、１〜６番までの並びは前日２７日と変わらず。クリーンアップは、３番・牧、４番・佐藤、５番・森下で臨む。先発は日本ハム・伊藤大海投手。侍ジャパンのスタメンは以下の通り。【侍ジャパ