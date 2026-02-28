◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２８日・バンテリンドーム）３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２８日、中日との壮行試合の試合前練習に参加した。前日２７日に続いてフリー打撃を実施。大谷、鈴木らと同組でバットを振ると、２１スイングで１１本のサク越えを放った。３連発もあった。メジャーリーガーが