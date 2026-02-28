巨人の育成４年目・田村朋輝投手（２１）が２８日、宮崎２軍キャンプに合流。最速１５９キロを誇る自慢の直球を武器に、支配下昇格へアピールを誓った。２１日の２、３軍紅白戦では先発で２回１安打無失点。今キャンプは３軍スタートだったが「真っすぐは納得のいく球が投げられている。いい感覚が続いているので、これを落とさずにやっていきたい」と充実した期間を過ごした。昨秋のキャンプでは、阿部監督から変化球の握りを