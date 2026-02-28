【ワシントン共同】イラン核問題を巡る米国とイランの高官協議を仲介したオマーンのバドル外相は27日、ワシントンでバンス米副大統領と会談した。バドル氏は米CBSテレビのインタビューで、イランが核兵器製造につながる高濃縮ウランを放棄する意向を示していると語った。米イラン高官は26日、スイス・ジュネーブで2月3回目の協議を実施。参加したイランのアラグチ外相によると、3月2日に実務者会合を開き、1週間以内に次回高官