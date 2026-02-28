ロッテは、2026年3月1日からチルドデザートの「生チョコパイ＜桔梗信玄きな粉黒蜜＞」を全国のスーパーマーケット・ドラッグストアで発売します。老舗「桔梗屋」と生チョコパイが夢のコラボ桔梗信玄餅で有名な老舗和菓子屋「桔梗屋」とロッテが、雪見だいふく以来約3年ぶりのコラボレーションを実現。ふんわり食感のきな粉ケーキでコクのある黒蜜ホイップをたっぷりサンドし、きな粉風チョコで包み込んだ一品です。きな粉と黒蜜の