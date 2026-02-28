2月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、3月1日の「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」男子韓国代表（FIBAランキング56位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。 桶谷大ヘッドコーチの新体制初陣となった26日の中国戦では、激戦の末に敗戦を喫した日本代表。Window2の締めくくりとなる韓国戦に向けて、一部メンバーを入れ替