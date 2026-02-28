CP+2026で株式会社SAEDAは、2026年から取り扱いを開始したARTRA（アートラ）ブランドのレンズを展示していた。すべて発売済み。 ARTRAは2018年に香港でスタートしたブランドで、自分たちがほしいと思うレンズを商品化したとのこと。クラシックな外観で、ブラックミストフィルターを使ったような描写が特徴という。一方で、基本的な画質は現代に通用するものだとしている。 4種類をラインナップする。い