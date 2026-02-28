日本代表のFW町野修斗とDF高井幸大がプレーするブンデスリーガの古豪ボルシアMGは、鈴木唯人を擁するフライブルクとのアウェー戦を１−２で落とした。これでリーグ７戦未勝利だ。今冬にイングランドの名門トッテナムからレンタル移籍した21歳の高井は２試合連続の先発フル出場。最終ラインで懸命に戦った試合の後、悔しさをにじませた。「こういう試合で負け続けているのは本当に悔しい。次こそはチームの勝利に貢献したい」