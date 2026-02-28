労働組合の地域組織、「連合広島」が決起集会を開き春闘での賃上げに向け協力を呼びかけました。広島市内で開かれた集会には、県内企業の労働組合の関係者などおよそ2000人が参加しました。「連合広島」は今年の春闘で定期昇給を含めて「5％以上」、中小企業の労働組合には「6％以上」の賃上げを求めています。集会では、中小企業間の格差是正のほか、非正規雇用の最低賃金1300円以上を目指すことも確認しました。集中回答日は来月