三次の夏の風物詩「鵜飼い」で使用する船が完成し、川に浮かべ点検が行われました。3日前に完成した長さ9メートルの鵜舟。8年ぶりに新しく造られたものです。観光鵜飼いが始まる夏を前に、三次市内を流れる馬洗川で点検が行われました。舟を浮かべると地元の鵜匠や、舟造りに携わったアメリカ人研究家のダグラス・ブルックスさんらが乗り、動き方を確かめました。■和舟研究科ダグラス・ブルックスさん「びっくりしました