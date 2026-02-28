自動車専用道路「日高自動車道」できょう、日高厚賀インターチェンジ～新冠インターチェンジ間が開通しました。きょう（２０２６年２月２８日）開通したのは自動車専用道路「日高自動車道」の日高厚賀インターチェンジ、新冠インターチェンジ間です。交通網を整備して日高地域と道央地域とのアクセス性を高めるために作られ、この区間の開通により苫小牧市から新ひだか町までが往復でおよそ1時間短