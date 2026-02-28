この記事をまとめると ■エンジンチューンのポート研磨とバランス取りの意味を解説 ■吸気抵抗低減や部品重量均等化で出力向上を図れるが現代エンジンでは効果が限定的 ■職人技とこだわりの積み重ねが軽快フィーリングを生む チューニングの本質は細部へのこだわりにある エンジンチューンで聞かれるポート研磨やバランス取りという言葉。それはどんな作業でどんな意味があるのだろうか。 ポート研磨とは、エンジンの燃焼室に