日清食品グループの日清食品冷凍（東京都新宿区）は、冷凍食品「冷凍 完全メシ 日清の関西風お好み焼 ぶた玉」を2026年3月1日に発売する。33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求「日本の食事摂取基準」で設定されたビタミンやミネラルなど33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したという「完全メシ」シリーズから、お好み焼きが新たに登場する。かつおだしの旨みをきかせた生地をふっくらと分厚く焼き上げ、