JRA騎手デビュー23年目で3月1日に調教師に転身する藤岡佑介（39）が28日、阪神でラスト騎乗を終えた。最終レース終了後、引退式が開かれ、ファンから大きな拍手と歓声を贈られた。引退式を含む一問一頭は以下の通り。――今日はどんな気持ちで競馬に臨んだのか。「いつもと変わらない感じで準備はできたんですけど何とか一つ勝ちたいと思っていたので、最低限でしたけど一つ勝つことができて良かったです」――父・藤