大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査が28日、大阪市内で行われ、川副楓馬（22＝安治川部屋）が身長1メートル67、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。1メートル70、152キロでクリア。「力士になったという感じが本格的にしてきた。多くの人に応援され、愛される力士になりたい」と力を込めた。早大相撲部からは、中途退部者を除けば戦前に活躍