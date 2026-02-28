「高須クリニック」名古屋院の院長を務める美容外科医・高須幹弥氏（51）が26日に自身のYouTubeチャンネルを更新。父・高須克弥氏（81）が「ダウンタウン」松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると告知したことを受け、多くの意見が寄せられている件について言及した。克弥氏は25日、自身のXを更新し「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。