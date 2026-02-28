◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 中日-侍ジャパン（28日、バンテリンドーム）試合前、侍ジャパンの大谷翔平選手が2日続けて打撃練習を行いました。26日から侍ジャパンに合流したドジャース・大谷選手。前日に引き続いて打撃練習に登場すると、ファンが歓声で出迎えます。この日の大谷選手は4スイング目で打球をスタンドまで運びます。その後も大きな打球を放つたびにファンから歓声とどよめきが。多くの観客がスマホやカメラを向