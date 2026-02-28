ホリプロコム所属のお笑いコンビ・きついとこいけが解散を発表した。2月27日にきついゆうきのXアカウントで《解散です！2026年こそ飛躍の年にと思ってたところ夢半ばにて悔しいですが、しゃあないですね》と報告されている。「きついとこいけは、2024年の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の特番企画『新春おもしろ荘SP』で優勝を果たしたコンビとして知られています。当初のコンビ名は漢字表記の“橘井と小池”でし