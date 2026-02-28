お見送り芸人しんいちが２８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、金銭事情を赤裸々に語った。１か月の支出を問われたしんいちは「８０万円」と回答。８０万円の内訳は「家賃、車の駐車場代と維持費。後輩とかにめっちゃオゴってます。あとはデート代」と説明した。売れっ子芸人らしい支出だが、しんいちは「これですっからかんになる額。お金があったら、あった