ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子カナダ代表のマデリン・シーザスが28日までに自身のインスタグラムを更新。五輪での忘れ物のハプニングを報告し、悲しみの“すっぴん”を公開した。シーザスがインスタグラムのストーリー機能に投稿したのは自撮りの1枚。「ミラノに全ての化粧品を忘れてきて、取り戻さなければいけない女の子の顔」とユーモアたっぷりにつづり、ナチュラルな素顔を披露