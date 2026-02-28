女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波（２９）が、妃南（１９）を下し４度目の防衛に成功した。７日に壮麗亜美を下しＶ３を達成したばかりの王者は２８日の東京・後楽園ホール大会で同王座に初挑戦となる妃南を迎え撃った。試合が始まると得意の蹴り技で攻めた王者は戦場を場外に移し、妃南を滅多打ちに。リングに戻ると関節技で圧倒し左腕に集中攻撃を浴びせた