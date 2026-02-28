そろそろ厚手のコートは卒業して春に向けて買い足すなら、サラッと羽織りやすいブルゾンをぜひ候補に。おすすめしたいのは【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場した「おしゃれブルゾン」。羽織るだけでサマ見えが狙えるので、ぜひチェックしてみて。 甘さとカジュアルさを両立したバルーンブルゾン 【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\5,980（税込）