季節毎にテーマを変えて登場するアフタヌーンティーが大人気の『The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィズ スカイバー）』。シンフォニー豊田ビル内のホテル『三井ガーデンホテル名古屋プレミア』18階に位置する、地上80mのモダンオリエンタルレストランです。 3月1日（日）から登場する「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」は、心華やぐ春仕様♪