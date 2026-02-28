G大阪VS清水を視察し取材対応日本代表のキャプテンを務めるMF遠藤航が左脚の手術を受けた。森保一監督が2月28日、大阪・吹田市内で百年構想リーグ・WEST地区ガンバ大阪対清水エスパルスを視察し、明かした。6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に「出るためにという認識、共有してリハビリしてもらっている」とした。試合後に取材に応じた森保監督は「手術したと聞いています。日本で。無事に終わったというところまで聞