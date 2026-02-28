３月１日放送のテレビ朝日「リーダーズサーチ！街でウワサの匠さん」（日曜・午前１０時、関東ローカル）では、「大相撲の匠（たくみ）」を調査。大の相撲好きの元「Ｖ６」の三宅健が参戦し、元「ＴＯＫＩＯ」の城島茂と、９年ぶりの共演を果たす。日本の卓越した匠の技を持つスゴイ人＝“街でウワサの匠さん”にリーダーこと城島がゲストととも会いに行き、その優れた技術や魅力に迫る同番組。三宅の登場に「このツーショット