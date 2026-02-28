◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）＝２月２８日、栗東トレセンアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、坂路を軽快にキャンターで駆け上がった。見守った斉藤崇調教師は「変わりなく順調ですよ。今週の追い切りでも乗りやすかったですし、何も問題ないです」と胸を張った。阪神ＪＦは１番人気に支持されたが、前半で最後