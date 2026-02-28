バレーボール女子SVリーグのアランマーレ山形は28日、山形県鶴岡市でヴィクトリーナ姫路と対戦し、3対0で敗れました。アランマーレは、中盤まで相手に食らいついたものの、後半の得点チャンスを生かすことができず、3対0で敗れました。通算成績は3勝30敗で順位は最下位のままです。1日も鶴岡市で姫路と対戦します。