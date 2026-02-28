山形県の人口が2月1日時点で98万9951人となり、99万人を割り込んだことが分かりました。県の発表によりますと、2月1日時点の県の人口は98万9951人で、前の月に比べて1328人減少しました。このうち、出生数から死亡数を引いた自然動態は1216人の減少、転入から転出を引いた社会動態は112人の減少となっています。県の人口は去年5月1日時点で、記録上では105年ぶりに100万人を割り込みましたが、その後9か月で99万人割れとなりました