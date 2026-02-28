◇練習試合 巨人 4-2 サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉プロ野球・巨人は28日、韓国のサムスンとの練習試合に臨み、戸郷翔征投手や山粼伊織投手、竹丸和幸投手など投手陣の躍動が目立ち4-2で勝利。試合後、阿部慎之助監督が選手らに更なる奮起を促しました。阿部監督はまず試合を振り返り、「色んなことが出た試合だったと思います。もちろんいいところもありましたし、まだまだ課題としなくてはいけないところもでました