2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞したグラビアイドル・俳優の蓬莱舞（20）の2nd写真集のタイトルが『ラストシーン』（光文社）に決定し、カバーカットや新たな水着カットが解禁された。発売は3月31日で、同29日にタワーレコード池袋店で行われる写真集発売記念の握手会イベントの詳細も決定した。【写真集カット】バンコクのナイトマーケットでジュースを飲む蓬莱舞タイトルの『ラストシーン』はいくつかの候補の中から