今年9月に創立45周年を迎える株式会社ファミリーマートは「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、独自の「ふわうま製法」を採用した「大きなおむすび」シリーズ3種類を発売することを発表した。あわせて、すでに同製法を導入している定番の手巻・直巻おむすび6種類を期間限定で具材を増量し、合計9種類のおむすびを展開する「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを年3月3日（火）から全国のファミリーマート約1万