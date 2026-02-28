城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、森本慎太郎（SixTONES）が、3月1日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様世の中のあらゆるものを木だけで作る「木造DASH」第3弾は、電気を使わない木造のキックボードづくりとなる。動力はもちろん、フレーム、ハンドル、タイヤ、ブレーキ、サスペンションも