小学館が運営する漫画アプリの編集部は、刑事事件で罰金刑を受けた漫画家の男性を別のペンネームで他の漫画の原作者に起用していたとして謝罪しました。小学館の漫画アプリ「マンガワン」の編集部はきのう、「原作者の起用判断に問題があった」として、連載中の漫画「常人仮面」の配信と単行本の出荷停止を発表しました。編集部などによりますと、「常人仮面」の原作者の男性は女子高校生（当時16）に対する、児童ポルノ禁止法違反