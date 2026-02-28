マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックは離脱が続いているオランダ代表DFマタイス・デ・リフトの近況について明かした。まだルベン・アモリム前体制だった今シーズンの前半戦でデ・リフトは素晴らしいパフォーマンスを見せており、プレミアリーグ第13節のクリスタル・パレス戦までリーグ戦で全試合スタメン出場を続けていた。しかし、昨年の11月末に行われたパレス戦以降、戦線を離脱しており、今も復帰できて