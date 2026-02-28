廃棄予定だった消防服をスポーツ用品として活用しようと、小学生と制服メーカーが、環境に優しい新たなスポーツを考案しました。 【写真を見る】廃棄される消防服を新たなスポーツ用品として活用 小学生と倉敷の制服メーカーが製作【岡山】 「レスキューボッチャ」とは？ 「青チームは自分の色のマットを目掛けて投げてもらって、オレンジチームはオレンジ色のマ