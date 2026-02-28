マンチェスター・シティに所属するイングランド代表GKジェームズ・トラッフォード（23）を巡って今夏争奪戦が起こるかもしれない。シティのアカデミーで育った同選手は2023年夏に一度バーンリーへ完全移籍を果たし、シティを離れたが、昨夏感動的な復帰を果たした。これからはトラッフォードが正GKの座につき、シティのゴールマウスを守ると期待されていたが、イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが移籍最終日に加入したこと